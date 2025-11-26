«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада
У четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 7 до 12 градусів.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
«Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно. Надалі похолоднішає. Все за сезонним планом», – попереджає синоптикиня Наталка Діденко.
Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.
