Live

«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада

Погода 18:33   26.11.2025
Олена Нагорна
«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада

У четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 4 до 6 градусів тепла, вдень – від 9 до 11, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 1 до 6 градусів тепла, вдень – від 7 до 12 градусів.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

«Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території без істотних опадів, але все ж переважно хмарно. Надалі похолоднішає. Все за сезонним планом», – попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде теплішим на 2 градуси.  Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Небезпечна погода буде у Харкові та області у четвер

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Суди Харкова оголосили вироки двом колаборантам, що втекли до РФ
Суди Харкова оголосили вироки двом колаборантам, що втекли до РФ
26.11.2025, 19:34
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
26.11.2025, 16:43
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявив про зрив засідання суду
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявив про зрив засідання суду
26.11.2025, 17:29
Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом: яким він буде (відео)
Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом: яким він буде (відео)
26.11.2025, 18:04
16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова
16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова
26.11.2025, 18:20
«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада
«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада
26.11.2025, 18:33

Новини за темою:

26.11.2025
Ще один Центр життєстійкості відкриють у Краснокутській громаді на Харківщині
26.11.2025
«Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада
26.11.2025
16 днів проти насильства: виставка «Її_історія» відкрилась у центрі Харкова
26.11.2025
Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом: яким він буде (відео)
26.11.2025
Зніс зупинку з жінкою під Харковом: адвокат заявив про зрив засідання суду


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Все за сезонним планом»: прогноз погоди в Харкові та області на 27 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2025 в 18:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У четвер, 27 листопада, у Харкові та області – хмарно із проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман, видимість до 200-500 метрів.".