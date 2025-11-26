Live

Небезпечна погода буде в Харкові та області в четвер

Про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області завтра, 27 листопада, попередили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 27 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде тепліше на 2 градуси.  Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей

