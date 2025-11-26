Опасная погода будет в Харькове и области в четверг
Фото: ХГС
Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 27 ноября, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Ночью и утром 27 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. I уровень опасности, желтый», – отметили синоптики.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове два дня подряд фиксировали температурные рекорды — 23 ноября столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла, а 24 ноября — до +11,4. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
