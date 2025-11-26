В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что уже в ближайший час на Харьковщине начнутся опасные метеорологические явления.

«В ближайшее время с сохранением в первой половине дня 26 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», – отметили синоптики.

Также специалисты призвали водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала: в Региональном центре по гидрометеорологии информировали, что в среду, 26 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. В Харькове столбики термометров будут показывать днем – от 7 до 9. По области температура воздуха будет от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.