Live

В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей

Погода 07:44   26.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что уже в ближайший час на Харьковщине начнутся опасные метеорологические явления. 

«В ближайшее время с сохранением в первой половине дня 26 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», – отметили синоптики.

Также специалисты призвали водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала: в Региональном центре по гидрометеорологии информировали, что в среду, 26 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. В Харькове столбики термометров будут показывать днем – от 7 до 9. По области температура воздуха будет от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.

Читайте также: Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
Взрывы слышали в Харькове ночью — Терехов и Синегубов о том, что случилось
26.11.2025, 03:28
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
Массированный удар по Украине, Харьков без воды — итоги 25 ноября
25.11.2025, 23:00
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
Новости Харькова – главное 25 ноября: вода по графику, готовят елки, бюджет
25.11.2025, 21:35
Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
26.11.2025, 06:00
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
Терехов: «Бюджет-2026 планируем». Сохранят ли бесплатный проезд в Харькове
25.11.2025, 19:56
Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ
Бои немного утихли: на Харьковщине зафиксировали семь атак РФ
26.11.2025, 08:10

Новости по теме:

25.11.2025
Ночью подморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября
25.11.2025
Второй день подряд Харьков бьет рекорды: в городе – аномально теплая осень
24.11.2025
Ночью мороз, утром туман: прогноз погоды в Харькове и области на 25 ноября
24.11.2025
Прогноз на декабрь-2025: какой будет погода в Харькове и области
24.11.2025
Такого тепла в Харькове не было 63 года: город установил очередной рекорд


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 07:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что уже в ближайший час на Харьковщине начнутся опасные метеорологические явления. ".