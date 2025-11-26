В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что уже в ближайший час на Харьковщине начнутся опасные метеорологические явления.
«В ближайшее время с сохранением в первой половине дня 26 ноября по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 метров», – отметили синоптики.
Также специалисты призвали водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах. В регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» передавала: в Региональном центре по гидрометеорологии информировали, что в среду, 26 ноября, в Харькове и области будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. В Харькове столбики термометров будут показывать днем – от 7 до 9. По области температура воздуха будет от 6 до 11 градусов. Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.
Читайте также: Сегодня 26 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Новости по теме:
- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, погода. прогноз, туман, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В ближайший час в Харькове и области будет опасно – к чему призвали людей», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2025 в 07:44;