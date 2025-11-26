У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно. До чого закликали людей

Live

У Регіональному центрі з гідрометеорології повідомили, що вже у найближчу годину на Харківщині розпочнуться небезпечні метеорологічні явища. 

“У найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 26 листопада по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 метрів”, – зазначили синоптики.

Також фахівці закликали водіїв і пішоходів бути вкрай уважними на дорогах. У регіоні оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала: у Регіональному центрі з гідрометеорології інформували, що у середу, 26 листопада, у Харкові та області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. У Харкові стовпчики термометрів показуватимуть удень – від 7 до 9 градусів. В області температура повітря буде від 6 до 11 градусів. Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

