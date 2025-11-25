Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада

У середу, 26 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 7 до 9, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

«26 листопада в Україні буде досить тепло, протягом дня очікується +8 – +12 градусів, на півдні дуже тепло, +12 – +17 градусів. Лише в західній частині – свіжіше +4 – +9 градусів. Характерна ознака завтрашнього дня – сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу… Похолоднішає із 30 листопада», – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде тепліше на 2 градуси. Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.