Live

Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада

Погода 19:43   25.11.2025
Олена Нагорна
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада

У середу, 26 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – від 7 до 9, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі буде від 1 градуса морозу до 4 тепла, вдень – від 6 до 11 градусів.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.

«26 листопада в Україні буде досить тепло, протягом дня очікується +8 – +12 градусів, на півдні дуже тепло, +12 – +17 градусів. Лише в західній частині – свіжіше +4 – +9 градусів. Характерна ознака завтрашнього дня – сильний вітер південного походження. Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу… Похолоднішає із 30 листопада», – прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у Харкові два дні поспіль фіксували температурні рекорди – 23 листопада стовпчики термометрів піднялися до 12,2 градуса тепла, а 24 листопада – до +11,4. Грудень, за прогнозом синоптиків, цього року на Харківщині буде тепліше на 2 градуси.  Середньомісячна температура повітря може становити 1 градус морозу, при кліматичній нормі 3 градуси нижче нуля.

Читайте також: Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада
25.11.2025, 19:43
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
Що з водопостачанням харків’ян – оперативна інформація Терехова (відео)
25.11.2025, 20:31
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, готують ялинки
Новини Харкова – головне 25 листопада: вода за графіком, готують ялинки
25.11.2025, 20:10
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
На Харківщині стартують рейди по ялинкових базарах: які штрафи
25.11.2025, 13:04
Чули вибухи: були пуски КАБ, “прильоти” у громаді під Харковом
Чули вибухи: були пуски КАБ, “прильоти” у громаді під Харковом
25.11.2025, 14:53
Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни
Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни
25.11.2025, 17:56

Новини за темою:

25.11.2025
Терехов: «Бюджет-2026 плануємо». Чи збережуть безоплатний проїзд у Харкові
25.11.2025
Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада
25.11.2025
Скільки військових РФ зараз у Куп’янську і який новий дедлайн щодо захоплення
25.11.2025
Арсенал зброї зберігав у квартирі харків’янин: що знайшли під час обшуку
25.11.2025
Скільки коштуватимуть бюджетні новорічні ялинки на Харківщині – вже є ціни


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вночі підморозить: прогноз погоди в Харкові та області на 26 листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2025 в 19:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 26 листопада, у Харкові та області – мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман.".