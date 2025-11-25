Ночью подморозит: прогноз погоды в Харькове и области на 26 ноября
В среду, 26 ноября, в Харькове и области – переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем – от 7 до 9, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем – от 6 до 11 градусов.
Ветер юго-восточный – 5-10 м/с.
«26 ноября в Украине будет достаточно тепло, в течение дня ожидается +8 — +12 градусов, на юге очень тепло, +12 — +17 градусов. Только в западной части – прохладнее +4 — +9 градусов. Характерная черта завтрашнего дня – сильный ветер южного происхождения. Дожди вероятны только на крайнем западе Украины, потому что мы будем находиться в теплом секторе циклона Wolfgang, который будет касаться своими атмосферными фронтами только запада… Похолодает с 30 ноября», – прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове два дня подряд фиксировали температурные рекорды — 23 ноября столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла, а 24 ноября — до +11,4. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
