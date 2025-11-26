«Все по сезонному плану»: прогноз погоды в Харькове и области на 27 ноября
В четверг, 27 ноября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость до 200-500 метров.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 4 до 6 градусов тепла, днем – от 9 до 11, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов тепла, днем – от 7 до 12 градусов.
Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.
«Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на севере и в центре Украины. На остальной территории без существенных осадков, но все же преимущественно облачно. В дальнейшем похолодает. Все по сезонному плану», – предупреждает синоптик Наталья Диденко.
Как сообщала МГ «Объектив», в Харькове два дня подряд фиксировали температурные рекорды — 23 ноября столбики термометров поднялись до 12,2 градуса тепла, а 24 ноября — до +11,4. Декабрь, по прогнозу синоптиков, в этом году в Харьковской области будет теплее на 2 градуса. Среднемесячная температура воздуха может составить 1 градус мороза, при климатической норме в 3 градуса ниже нуля.
