Відразу два райони Харкова сьогодні будуть без газу

Сьогодні, 27 листопада, фахівці проводитимуть роботи на системах газопостачання в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

У зв’язку з цим деякі абоненти залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській міській філії “Газмережі”.

Зупинять подачу газу мешканцям таких будинків:

Шевченківський район :

вул. Флоринка б. 28-30, 26, 41/43;

вул. Озерна б. 1А;

Чайківка :

вул. Олександрівська б. 1А, 4, 5;

вул. Антонівська б. 32, 33, 34, 36; ділянки №1, 2, 3, 31, 35, 37, 38

Новобаварський район :

вул. Костянтина Калініна б. 3, 3-А

вул. Китаєнка б. 8

просп. Ново-Баварський б. 77-Ж

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.