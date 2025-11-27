Live

За крадіжку даних користувачів судитимуть трьох хлопців. Їм “світить” 15 років

Події 11:00   27.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними слідства, організатор злочинної схеми – мешканець Хмельницького. На момент її створення обвинуваченому було лише 14 років. Решта учасників гурту – його знайомі з Хмельницького та Харкова. Тепер на 17-річного, 18-річного та 25-річного хлопців чекає суд.

“У серпні 2023 року мешканець Хмельницького розробив схему злому акаунтів соціальної мережі Reddit”, – уточнили в облпрокуратурі.

Викрадали дані користувачів

У ГУ Нацполіції зазначили, що обвинувачені самостійно створили програмне забезпечення, завдяки якому і вдавалося зламувати акаунти.

“Учасники організованої групи зламували облікові записи користувачів за допомогою спеціальної програми, після чого отримували доступ до акаунтів. У подальшому незаконно одержані дані вони продавали через тіньові хакерські сервіси, а отриманий прибуток розподіляли між собою”, – пишуть в облпрокуратурі.

Під час обшуків у хлопців знайшли техніку із доказами протиправних дій. Справу вже передали до суду. Наразі обвинуваченим загрожує до 15 років в’язниці.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
