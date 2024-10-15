«Моего сына не судят» – 30 месяцев в плену РФ держат студента из Харькова

Студента Харьковского национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Никиту Шкрябина россияне похитили 19-летним во время оккупации села Ольховка – 29 марта 2022 года. С тех пор парень ни разу не виделся с родными и даже адвокатом, представляющим его интересы в российском суде. Никита Шкрябин не является военнопленным или фигурантом уголовного дела в РФ. В то же время россияне удерживают парня в неволе за какие-то «противоправные действия», фактически – как заложника. МГ Объектив выясняла, есть ли перспективы освободить парня и что говорят в Офисе омбудсмена.

Россияне похитили студента перед отступлением из села

Село Ольховка оказалось в оккупации с конца февраля 2022 года. Не было света, связи, газа. В течение трех-четырех дней перед похищением Никиты продолжались обстрелы, вспоминает мартовские события мать парня Татьяна Шкрябина. Потому все время семья находилась в подвале. А 29 марта парень решил выйти из дома.

«Пройти ему было около 1 км. И больше я его не видела. Люди говорят, Никиту схватили, когда он возвращался домой, усадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Другие рассказывают, что видели его уже в автомобиле, избитом, в крови», — поделилась с МГ «Объектив» Татьяна Шкрябина.

Когда в деревню вошли россияне, все члены семьи носили при себе документы. У Никиты в кармане, кроме паспорта с пропиской, был еще и студенческий. Когда его схватили, парень был одет в синюю куртку и спортивные синие штаны – отнюдь не военная форма.

Родители до сих пор не понимают, почему тогда оккупанты скрутили Никиту. Но похитили парня за два дня до того, как захватчики дали деру из села.

«Ничего подобного не случалось даже во время Чеченской кампании»

Российская судебная система не дает четкого ответа, почему удерживает Шкрябина. В Москве 235-й гарнизонный военный суд признал, что гражданин Украины Никита Шкрябин, которого лишили свободы военнослужащие Минобороны РФ во время боевых действий 29 марта, не имеет в РФ «никаких процессуальных прав». В том числе – и права на адвоката, сообщил 12 декабря 2022 правозащитник Павел Чиков.

Суд постановил, что Шкрябина «задержали за противоправные действия», но он «не является фигурантом каких-либо уголовных дел». И самое главное – Минобороны РФ не считает его военнопленным.

Где находится Никита Шкрябин, в какой колонии или части РФ, российскому адвокату студента Леониду Соловьеву не сообщают. Суд отказал юристу в посещении подзащитного.

«Ничего подобного не случалось даже во время чеченской кампании. Такая формулировка встречается впервые. Никакой опоры на закон и даже видимости не создают. Логично, что он (Шкрябин – прим. ред.) военнопленный, но юридически – он таковым не считается, у него нет соответствующих прав и гарантий. Это лицо без статуса, правовой вакуум», – рассказал «Радио Свобода» адвокат Шкрябина Леонид Соловьев.

«Его не судят. Моего сына не судят, у него нет никаких обвинений, никакого следствия. Это адвокат и я судимся с РФ за то, что его незаконно держат уже почти 30 месяцев. В РФ ссылаются на третью статью Женевской конвенции. Но он не принадлежал ни к одному военному подразделению, он вообще студент», — отмечает Татьяна Шкрябина.

Мать получила два письма за 2,5 года

Благодаря подсказке адвоката женщина обратилась в Международный красный крест. В 2022 году ей ответили, что не смогли посетить Никиту, а значит, и оценить его состояние.

«Я получила письмо от Красного креста со всеми этими сообщениями. И мы его отправили уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. После этого к Никите в 2023 году наконец-то допустили медиков, и он писал мне письмо в присутствии непосредственно Красного креста. В общем, он написал мне за все это время только два письма», — говорит мать пленника.

В письме Никита спрашивал об обучении в юридическом университете, волнуется, что его отчислили. Он не знает, что за ним сохранили место, ведь он живет в информационном вакууме.

«Мы держим место за Никитой в юридическом университете, он в академическом отпуске – оформили, чтобы не разрывать связь и чтобы у Никиты был статус студента», – прокомментировал МГ «Объектив» проректор Харьковского национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрий Барабаш.

Надежда – только на обмен

В Украине харьковский студент значится в списке без вести пропавших в реестре МВД. При этом среди военнопленных, освобожденных во время обмена с РФ, были те, кто видел Никиту за решеткой. Они рассказали, что парень держится, и надеются, что он скоро выйдет, говорит Татьяна Шкрябина.

По данным российских правозащитников, и непосредственно адвоката Никиты – Соловьева – в российских тюрьмах без следствия и определенного статуса находятся тысячи гражданских украинцев. В комментарии «Радио Свобода» адвокат признал: только к нему обратились более 100 родственников пропавших без вести украинцев, проживавших на оккупированной россиянами территории.

Пока практически единственная надежда для таких пленников без статуса – это попасть на обмен. Для этого мать Никиты обратилась за помощью к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

«Он официально писал обращение к (российскому омбудсмену – ред.) Москальковой, чтобы вернуть моего сына. Это я знаю точно, потому что видела эти письма. Но они не отдают. Они его просто не отдают, – в отчаянии повторяет Татьяна Шкрябина. – Когда россияне схватили Никиту, ему было 19 лет. Теперь ему уже 22 года».

«Да, к нам поступало обращение о Никите, оно проработано, – подтвердили МГ «Объектив» в Офисе омбудсмена. – Данные передали российской стороне в рамках канала коммуникаций между омбудсменами Украины и РФ».

В Офисе омбудсмена объяснили: «Списки на обмены формирует Координационный штаб по обращению с военнопленными. В них подают всех без исключения, в том числе и без вести пропавших. Но, добавим, что недавно были определены приоритетные категории в возвращениях: тяжелораненые, тяжелобольные, женщины, а также те, которые больше времени содержатся в местах несвободы».

Харьковский студент, находящийся за решеткой уже два с половиной года, очевидно, отвечает этому, последнему, критерию. Так что мать Никиты не теряет надежду, что парня удастся вернуть домой.

Автор: Оксана Якушко