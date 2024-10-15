“Мого сина не судять” – 30 місяців у полоні РФ тримають студента з Харкова

Студента Харківського національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Микиту Шкрябіна росіяни викрали 19-річним під час окупації села Вільхівка – 29 березня 2022 року. Відтоді парубок жодного разу не бачився з рідними та навіть адвокатом, який представляє його інтереси в російському суді. Микита Шкрябін не є військовополоненим чи фігурантом кримінальної справи у РФ. Натомість росіяни утримують парубка у неволі за якісь «протиправні дії», фактично – як заручника. МГ «Об’єктив» з’ясовувала, чи є перспективи визволити хлопця та що кажуть в Офісі омбудсмана.

Росіяни викрали студента перед відступом з села

Село Вільхівка було в окупації з кінця лютого 2022 року. Не було світла, зв’язку, газу. Протягом трьох-чотирьох днів перед викраденням Микити тривали великі обстріли, пригадує березневі події мати хлопця Тетяна Шкрябіна. Тому весь час родина перебувала у підвалі. А 29 березня парубок вирішив вийшов з дому.

«Пройти йому було близько 1 км. І більше я його не бачила. Люди кажуть, Микиту схопили, коли він вертався додому, посадили в машину і повезли в невідомому напрямку. Інші розповідають, що бачили його вже в автівці, побитого, у крові», – поділилася з МГ «Об’єктив» Тетяна Шкрябіна.

Коли в село увійшли росіяни, всі члени родини носили при собі документи. У Микити в кишені, окрім паспорту з пропискою, був ще й студентський. Коли його схопили, хлопець був вдягнений у синю куртку та спортивні сині штани – аж ніяк не військовий однострій.

Батьки й досі не розуміють, чому тоді окупанти схопили Микиту. Але викрали парубка за два дні до того, як загарбники накивали п’ятами з села.

«Нічого подібного не траплялося навіть під час Чеченської кампанії»

Російська судова система не дає чіткої відповіді, чому утримують Шкрябіна. У Москві 235-й гарнізонний військовий суд визнав, що громадянин України Микита Шкрябін, якого позбавили волі військовослужбовці Міноборони РФ під час бойових дій 29 березня, не має в РФ “будь-яких процесуальних прав”. У тому числі – і права на адвоката, повідомив 12 грудня 2022 року правозахисник Павло Чиков.

Суд постановив, що Шкрябіна “затримали за протиправні дії”, але він “не є фігурантом будь-яких кримінальних справ”. І найголовніше – Міноборони РФ не вважає його військовополоненим.

Де знаходиться Микита Шкрябін, в якій колонії чи частині РФ, російському адвокату студента Леоніду Соловйову не повідомляють. Суд відмовив юристу у відвідуванні підзахисного.

«Нічого подібного не траплялося навіть під час Чеченської кампанії. Таке формулювання зустрічається вперше. Жодної опори на закон і навіть видимості не створюють. Логічно, що він (Шкрябін – прим. ред) військовополонений, юридично – він таким не вважається, у нього немає відповідних прав і гарантій. Це особа без статусу, правовий вакуум», – розповів «Радіо Свобода» адвокат Шкрябіна Леонід Соловйов.

«Його не судять. Мого сина не судять, у нього немає звинувачень ніяких, ніякого слідства. Це адвокат і я судимося з РФ за те, що його незаконно тримають вже майже 30 місяців. У РФ посилаються на 3-тю статтю Женевської конвенції. Але він не належав до жодного військового підрозділу, він взагалі студент», – наголошує Тетяна Шкрябіна.

Мати отримала два листи за 2,5 року

За підказкою адвоката жінка звернулася до Міжнародного червоного хреста. У 2022 році їй відповіли, що не змогли відвідати Микиту, а отже й оцінити його стан.

«Я отримала листа від Червоного хреста з усіма цими дописами. І ми його відправили до уповноваженої з прав людини у РФ Тетяни Москалькової. Після цього до Микити у 2023 році нарешті допустили медиків, і він писав мені листа у присутності безпосередньо Червоного хреста. Загалом він написав мені за весь цей час лише два листи», – каже мати бранця.

У листі Микита запитував про навчання в юридичному університеті, хвилюється, що його відрахували. Він не знає, що за ним тримають місце, адже живе в інформаційному вакуумі.

«Ми тримаємо місце за Микитою в юридичному університеті, він в академічній відпустці – оформили, щоб не розривати зв’язок і щоб у Микити статус студента», – прокоментував МГ «Об’єктив» проректор Харківського національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Юрій Барабаш.

Надія – лише на обмін

В Україні харківський студент значиться у списку безвісти зниклих у реєстрі МВД. При цьому серед військовополонених, яких звільнили під час обміну з РФ, були ті, хто бачив Микиту за ґратами. Вони розповіли, що парубок тримається, та сподіваються, що він скоро вийде, каже Тетяна Шкрябіна.

За даними російських правозахисників, і безпосередньо адвоката Микити – Соловйова – у російських в’язницях наразі без слідства та визначеного статусу перебувають тисячі цивільних українців. У коментарі «Радіо Свобода» адвокат визнав: лише до нього звернулися понад 100 родичів зниклих безвісти українців, які мешкали на окупованій росіянами території.

Наразі практично єдина надія для таких бранців без статусу – це потрапити на обмін. Для цього мати Микити звернулася по допомогу до українського омбудсмана Дмитра Лубінця.

«Він офіційно писав звернення до (російського омбудсмана – Ред.) Москалькової, щоб повернути мого сина. Це я знаю точно, бо я бачила ці листи. Але вони не віддають. Вони його просто не віддають, – у розпачі повторює Тетяна Шкрябіна. – Коли росіяни схопили Микиту, йому було 19 років. Тепер йому вже 22 роки».

«Так, до нас надходило звернення про Микиту, воно опрацьоване, – підтвердили МГ «Об’єктив» в Офісі омбудсмана. – Дані передали російській стороні у межах каналу комунікацій між омбудсманами України та РФ».

В Офісі омбудсмана пояснили: «Списки на обміни формує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У них подають всіх без виключення, зокрема й безвісти зниклих. Але, додамо, що нещодавно були визначені пріоритетні категорії у поверненнях: тяжкопоранені, тяжкохворі, жінки, а також ті, які найбільше часу утримуються в місцях несвободи». Харківський студент, який перебуває за ґратами вже два із половиною роки, вочевидь, відповідає цьому, останньому, критерію. Тож мати Микити не втрачає надію, що хлопця вдасться повернути додому.