Конфликт с ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: отреагировал омбудсмен
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также высказался по поводу конфликта, который произошел в Харькове с участием сотрудников ТЦК и девушки-адвоката.
«Ситуация с нарушением прав граждан во время мер мобилизации – недопустима! В соцсетях увидел видеоматериал, на котором зафиксировано препятствование входу адвоката в помещение ВВК при одном из ТЦК и СП в Харькове. К ней была применена физическая сила со стороны мужчины в форменной одежде. Считаю, этот позорный поступок недопустим», — написал омбудсмен.
Он требует предоставить юридическую оценку действиям работников ТЦК и СП и привлечь виновных к ответственности.
«Сразу дал поручение моей представительнице в Харьковской области Оксане Червяковой выяснить фактические обстоятельства ситуации. Еще вчера были направлены письма Харьковскому ОТЦК и СП с этой целью. Также я направил письмо в Государственное бюро расследования по открытию уголовного производства по указанному факту», — отметил Лубинец.
Омбудсмен отметил, что подобные случаи нарушений прав человека происходят все чаще.
Напомним, конфликт произошёл 9 декабря в Шевченковском районе Харькова. В полицию обратилась 28-летняя девушка, прибывшая на встречу с клиентом, который якобы проходил медицинский осмотр в РТЦК. После чего у нее возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК. В Харьковском ТЦК опубликовали заявление, в котором признали конфликт и подтвердили, что в нем принимали участие их сотрудники. По их словам, к конфликту привело поведение гражданки, при этом командование военкомата осуждает действия военнослужащего, подвергшегося на провокацию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дмитрий Лубинец, конфликт, тцк, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также высказался по поводу конфликта, который произошел в Харькове с участием сотрудников ТЦК и девушки-адвоката.".