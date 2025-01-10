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«Поддался на провокацию» гражданки: ТЦК о конфликте с девушкой-адвокатом

Происшествия 11:50   10.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Поддался на провокацию» гражданки: ТЦК о конфликте с девушкой-адвокатом

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали конфликт, который произошел в Шевченковском районе Харькова между сотрудниками ТЦК и девушкой-адвокатом. 

В ОТЦК опубликовали заявление, в котором признали конфликт и подтвердили, что в нем участвовали их сотрудники.

«Предварительно установлено, что к конфликту привело поведение гражданки, назвавшей себя адвокатом военнообязанного. При этом гражданка своим агрессивным поведением и попыткой провоцировать конфликт препятствовала работе ВВК. В целях прекращения конфликта военнослужащий оттеснил гражданку за пределы служебного помещения», – написали в ОТЦК.

При этом в заявлении сказано, что Харьковский ОТЦК и СП осуждает действия сотрудника.

«Командование Харьковского ОТЦК и СП осуждает действия военнослужащего, поддавшегося на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие организационные и дисциплинарные меры. Также командованием и личным составом областного и районного ТЦК и СП оказывается все содействие правоохранительным органам, которые осуществляют проверку всех обстоятельств конфликта», – уточнили в ОТЦК.

Напомним, конфликт произошёл 9 декабря в Шевченковском районе Харькова. В полицию обратилась 28-летняя девушка, прибывшая на встречу с клиентом, который якобы проходил медицинский осмотр в РТЦК. После чего у нее возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК.

Видео: «Труха Харьков»/Telegram

Речь идет о конфликте, видео которого опубликовал Telegram-канал «Труха Харьков». На нем мужчина в камуфляжной одежде применяет физическую силу к девушке, чтобы вытолкнуть ее за дверь. В публикации значилось, что события разворачивались 9 января в помещении ВВК при Шевченковском РТЦК и СП. В посте также говорилось, что на видео — адвокат, которая хотела встретиться с клиентом, однако ей заявили, что мужчину уже увезли, так как он «полностью здоров».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали конфликт, который произошел в Шевченковском районе Харькова между сотрудниками ТЦК и девушкой-адвокатом. ".