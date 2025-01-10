“Піддався на провокацію” громадянки: ТЦК про конфлікт із дівчиною-адвокатом
У Харківському ОТЦК та СП прокоментували конфлікт, який стався у Шевченківському районі Харкова між співробітниками ТЦК та дівчиною-адвокатом.
В ОТЦК опублікували заяву, в якій визнали конфлікт та підтвердили, що в ньому брали участь їхні співробітники.
“Попередньо встановлено, що до конфлікту призвела поведінка громадянки, яка назвала себе адвокатом військовозобов’язаного. При цьому громадянка своєю агресивною поведінкою і намаганням провокувати конфлікт перешкоджала роботі ВЛК. З метою припинення конфлікту військовослужбовець відтіснив громадянку за межі службового приміщення“, – написали в ОТЦК.
При цьому в заяві сказано, що Харківський ОТЦК та СП засуджує дії співробітника.
“Командування Харківського ОТЦК та СП засуджує дії військовослужбовця, який піддався на провокування. Призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні організаційні та дисциплінарні заходи”, – уточнили в ОТЦК.
Нагадаємо, конфлікт стався 9 грудня у Шевченківському районі Харкова. До поліції звернулася 28-річна дівчина – вона прибула на зустріч із клієнтом, який нібито проходив медичний огляд у РТЦК. Після чого у неї виникла конфліктна ситуація із представником ТЦК.
Відео: «Труха Харків»/Telegram
Йдеться про конфлікт, відео якого раніше опублікував телеграм-канал “Труха Харків”. На ньому чоловік у камуфляжному одязі застосовує фізичну силу до дівчини, щоб виштовхнути її за двері. У публікації значилося, що події розгорталися 9 січня у приміщенні ВЛК при Шевченківському РТЦК та СП. У дописі також говорилося, що на відео – адвокатка, яка хотіла зустрітися з клієнтом, проте їй заявили, що чоловіка вже відвезли, оскільки він «цілком здоровий».
Читайте також: Харківський студент вкрав пістолет із магазину – поліція
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: військові, тцк, Харків, Харьковский ОТЦК;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Піддався на провокацію” громадянки: ТЦК про конфлікт із дівчиною-адвокатом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському ОТЦК та СП прокоментували конфлікт, який стався у Шевченківському районі Харкова між співробітниками ТЦК та дівчиною-адвокатом. ".