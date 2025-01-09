Застосував силу до дівчини: конфлікт за участю ТЦК у Харкові вивчає поліція
Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту у Шевченківському районі Харкова за участю адвокатки та співробітників районного ТЦК та СП.
Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, заяву від 28-річної дівчини вони отримали сьогодні.
«Вона пояснила, що коли прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходить медичний огляд, в неї виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК. Наразі інформацію про подію зареєстровано у Харківському районному управлінні поліції №3. Встановлюються всі обставини конфлікту», – повідомили правоохоронці.
Йдеться про конфлікт, відео якого раніше опублікував телеграм-канал “Труха Харків”. На ньому чоловік у камуфляжному одязі застосовує фізичну силу до дівчини, щоб виштовхнути її за двері. У публікації значилося, що події розгорталися 9 січня у приміщенні ВЛК при Шевченківському РТЦК та СП. У дописі також говорилося, що на відео – адвокатка, яка хотіла зустрітися з клієнтом, проте їй заявили, що чоловіка вже відвезли, оскільки він «цілком здоровий».
«Мною була викликана поліція для фіксації порушення процедури проведення медичного огляду ВЛК. У відповідь на що мене почали силоміць виштовхувати з лікарні та наносити удари», — цитує адвокатку телеграм-канал.
Відео: «Труха Харків»/Telegram
МГ «Об’єктив» раніше звернулася за коментарем до пресслужби Харківського ОТЦК та СП.
Читайте також: Ухилянтів вивозили за кордон у складі команди з карате — схема в Харкові
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: адвокат, новини Харкова, поліція Харківський області, тцк;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Застосував силу до дівчини: конфлікт за участю ТЦК у Харкові вивчає поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 17:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту у Шевченківському районі Харкова за участю адвокатки та співробітників районного ТЦК та СП.".