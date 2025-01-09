Застосував силу до дівчини: конфлікт за участю ТЦК у Харкові вивчає поліція

Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту у Шевченківському районі Харкова за участю адвокатки та співробітників районного ТЦК та СП.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, заяву від 28-річної дівчини вони отримали сьогодні.

«Вона пояснила, що коли прибула на зустріч з клієнтом, який нібито проходить медичний огляд, в неї виникла конфліктна ситуація з представником ТЦК. Наразі інформацію про подію зареєстровано у Харківському районному управлінні поліції №3. Встановлюються всі обставини конфлікту», – повідомили правоохоронці.

Йдеться про конфлікт, відео якого раніше опублікував телеграм-канал “Труха Харків”. На ньому чоловік у камуфляжному одязі застосовує фізичну силу до дівчини, щоб виштовхнути її за двері. У публікації значилося, що події розгорталися 9 січня у приміщенні ВЛК при Шевченківському РТЦК та СП. У дописі також говорилося, що на відео – адвокатка, яка хотіла зустрітися з клієнтом, проте їй заявили, що чоловіка вже відвезли, оскільки він «цілком здоровий».

«Мною була викликана поліція для фіксації порушення процедури проведення медичного огляду ВЛК. У відповідь на що мене почали силоміць виштовхувати з лікарні та наносити удари», — цитує адвокатку телеграм-канал.

Відео: «Труха Харків»/Telegram

МГ «Об’єктив» раніше звернулася за коментарем до пресслужби Харківського ОТЦК та СП.