Ухилянтів вивозили за кордон у складі команди з карате – схема в Харкові
46-річному харків’янину повідомили про підозру. За версією слідства, він організував схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон у складі команди з карате.
Фігурант запропонував клієнту оформити військово-облікові документи та забезпечити членство в Українській федерації карате, що дозволило б йому виїхати з України у складі спортивної команди, інформує Харківська облпрокуратура.
Ділок запевнив клієнта, що має вплив на представників ТЦК та спортивної організації. За «законну втечу» чоловік запросив 5,5 тисячі доларів. Спочатку необхідно було передати аванс – 4 тисячі доларів, але на зустріч фігурант сам не прийшов, а попросив забрати гроші свого знайомого – колишнього міліціонера.
Правоохоронці спіймали посередника під час передачі авансу. Його роль у схемі встановлюють. Згодом викрили й ділка та повідомили йому про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Йому загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Встановлюються інші учасники схеми.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 17:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річному харків’янину повідомили про підозру. За версією слідства, він організував схему вивезення чоловіків призовного віку за кордон у складі команди з карате.".