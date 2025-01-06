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Уклонистов вывозили за границу в составе команды по каратэ — схема в Харькове

Общество 17:26   06.01.2025
Елена Нагорная
Уклонистов вывозили за границу в составе команды по каратэ — схема в Харькове

46-летнему харьковчанину сообщили о подозрении. По версии следствия, он организовал схему по вывозу мужчин призывного возраста за границу в составе команды по каратэ.

Фигурант предложил клиенту оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ, что позволило бы ему выехать из Украины в составе спортивной команды, информирует Харьковская облпрокуратура.

Делец заверил клиента, что имеет влияние на представителей ТЦК и спортивной организации. За «законный побег» мужчина запросил 5,5 тысячи долларов. Сначала необходимо было передать аванс — 4 тысячи долларов, но на встречу фигурант сам не пришел, а попросил забрать деньги своего знакомого — бывшего милиционера.

Правоохранители поймали посредника при получении аванса. Его роль в схеме устанавливают. Впоследствии разоблачили и дельца и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Устанавливаются другие участники схемы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летнему харьковчанину сообщили о подозрении. По версии следствия, он организовал схему по вывозу мужчин призывного возраста за границу в составе команды по каратэ.".