Уклонистов вывозили за границу в составе команды по каратэ — схема в Харькове

46-летнему харьковчанину сообщили о подозрении. По версии следствия, он организовал схему по вывозу мужчин призывного возраста за границу в составе команды по каратэ.

Фигурант предложил клиенту оформить военно-учетные документы и обеспечить членство в Украинской федерации каратэ, что позволило бы ему выехать из Украины в составе спортивной команды, информирует Харьковская облпрокуратура.

Делец заверил клиента, что имеет влияние на представителей ТЦК и спортивной организации. За «законный побег» мужчина запросил 5,5 тысячи долларов. Сначала необходимо было передать аванс — 4 тысячи долларов, но на встречу фигурант сам не пришел, а попросил забрать деньги своего знакомого — бывшего милиционера.

Правоохранители поймали посредника при получении аванса. Его роль в схеме устанавливают. Впоследствии разоблачили и дельца и сообщили ему о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ). Ему грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. Устанавливаются другие участники схемы.