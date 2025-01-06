Планировали «заплыв» через Днестр: поймали жителей Харьковщины в гидрокостюмах

В Винницкой области на одной из дорог приграничья работники ГПСУ остановили два автомобиля. В одной из машин перевозили четырех мужчин из Киевской и Харьковской областей.

«Все они были готовы к «водному путешествию» через Днестр, ведь уже находились в гидрокостюмах и имели при себе ласты», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничники добавили, что пассажиры действовали по инструкциям, полученными через соцсети. Водители обоих авто, работавших на организаторов, — жители Черкасской области.

«Одно из транспортных средств следовало впереди – проверяло «безопасность» маршрута, а другое – перевозило «дайверов». При попытке задержания «водитель-разведчик» пытался сбежать, но пограничники быстро догнали его и привлекли к ответственности по ст. 185-10 КУпАП», — рассказали в ГНСУ.

На пассажиров составили протоколы об админправонарушениях по ст. 204-1 КУпАП.

Водителю-перевозчику следователи Нацполиции сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу».

Видео: ГПСУ