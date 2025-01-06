Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах
На Вінниччині на одній із доріг прикордоння працівники ДПСУ зупинили два автомобілі. Зазначається, що в одній з машин перевозили чотирьох чоловіків із Київської та Харківської областей.
«Усі вони були готові до «водної подорожі» через Дністер, адже вже перебували у гідрокостюмах та мали при собі ласти», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
Прикордонники додали, що пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох авто, які працювали на організаторів, – мешканці Черкащини.
«Один із транспортних засобів прямував попереду – перевіряв «безпеку» маршруту, а інший – перевозив «дайверів». При спробі затримання «водій-розвідник» намагався втекти, але прикордонники швидко наздогнали його та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП», – розповіли у ДПСУ.
На пасажирів склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.
Водію-перевізнику слідчі Нацполіції повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».
Відео: ДПСУ
Читайте також: Як на Харківщині уникали мобілізації за «студентською схемою» – СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гпсу, жители, пограничники, река, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вінниччині на одній із доріг прикордоння працівники ДПСУ зупинили два автомобілі. Зазначається, що в одній з машин перевозили чоловіків із Київської та Харківської областей.".