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Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах

Суспільство 14:27   06.01.2025
Вікторія Яковенко
Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах Фото: ДПСУ

На Вінниччині на одній із доріг прикордоння працівники ДПСУ зупинили два автомобілі. Зазначається, що в одній з машин перевозили чотирьох чоловіків із Київської та Харківської областей.

«Усі вони були готові до «водної подорожі» через Дністер, адже вже перебували у гідрокостюмах та мали при собі ласти», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники додали, що пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох авто, які працювали на організаторів, – мешканці Черкащини.

«Один із транспортних засобів прямував попереду – перевіряв «безпеку» маршруту, а інший  – перевозив «дайверів». При спробі затримання «водій-розвідник» намагався втекти, але прикордонники швидко наздогнали його та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП», – розповіли у ДПСУ.

На пасажирів склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

Водію-перевізнику слідчі Нацполіції повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Відео: ДПСУ

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Вінниччині на одній із доріг прикордоння працівники ДПСУ зупинили два автомобілі. Зазначається, що в одній з машин перевозили чоловіків із Київської та Харківської областей.".