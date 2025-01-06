Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах

На Вінниччині на одній із доріг прикордоння працівники ДПСУ зупинили два автомобілі. Зазначається, що в одній з машин перевозили чотирьох чоловіків із Київської та Харківської областей.

«Усі вони були готові до «водної подорожі» через Дністер, адже вже перебували у гідрокостюмах та мали при собі ласти», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Прикордонники додали, що пасажири діяли за інструкціями, отриманими через соцмережі. Водії обох авто, які працювали на організаторів, – мешканці Черкащини.

«Один із транспортних засобів прямував попереду – перевіряв «безпеку» маршруту, а інший – перевозив «дайверів». При спробі затримання «водій-розвідник» намагався втекти, але прикордонники швидко наздогнали його та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП», – розповіли у ДПСУ.

На пасажирів склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП.

Водію-перевізнику слідчі Нацполіції повідомили про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Відео: ДПСУ