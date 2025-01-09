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Применил силу к девушке: конфликтом с участием ТЦК в Харькове занялась полиция

Происшествия 17:37   09.01.2025
Елена Нагорная
Применил силу к девушке: конфликтом с участием ТЦК в Харькове занялась полиция Скриншот

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в Шевченковском районе Харькова с участием девушки-адвоката и сотрудников районного ТЦК и СП.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, заявление от 28-летней девушки они получили сегодня.

«Она пояснила, что когда прибыла на встречу с клиентом, который якобы проходит медицинский осмотр, у нее возникла конфликтная ситуация с представителем ТЦК. Информация о происшествии зарегистрирована в Харьковском районном управлении полиции №3. Устанавливаются все обстоятельства конфликта», — сообщили правоохранители.

Речь идет о конфликте, видео которого ранее опубликовал Telegram-канал «Труха Харьков». На нем мужчина в камуфляжной одежде применяет физическую силу к девушке, чтобы вытолкнуть ее за дверь. В публикации значилось, что события разворачивались 9 января в помещении ВВК при Шевченковском РТЦК и СП. В посте также говорилось, что на видео — адвокат, которая хотела встретиться с клиентом, однако ей заявили, что мужчину уже увезли, так как он «полностью здоров».

«Мною была вызвана полиция для фиксации нарушения процедуры проведения медицинского осмотра ВВК. В ответ меня начали силой выталкивать из больницы и наносить удары», — цитирует адвоката телеграм канал.

Видео: «Труха Харьков»/Telegram

МГ «Объектив» ранее обратилась за комментарием в пресс-службу Харьковского ОТЦК и СП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в Шевченковском районе Харькова с участием девушки-адвоката и сотрудников районного ТЦК и СП.".