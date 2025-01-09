Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові затримали 19-річного студента харківського університету. Його підозрюють у грабежі.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець прийшов до магазину в Шевченківському районі та попросив продавця показати пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями.
«Після цього зловмисник забрав пістолет та покинув заклад торгівлі з майном», – розповіли правоохоронці.
Копи встановили місцеперебування ймовірного крадія. Ним виявився 19-річний раніше не судимий студент харківського університету.
Слідчі повідомили хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 15:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 19-річного студента харківського університету. Його підозрюють у грабежі.".