Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція

У Харкові затримали 19-річного студента харківського університету. Його підозрюють у грабежі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець прийшов до магазину в Шевченківському районі та попросив продавця показати пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями.

«Після цього зловмисник забрав пістолет та покинув заклад торгівлі з майном», – розповіли правоохоронці.

Копи встановили місцеперебування ймовірного крадія. Ним виявився 19-річний раніше не судимий студент харківського університету.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.