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Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція

Суспільство 15:50   09.01.2025
Вікторія Яковенко
Харківський студент вкрав пістолет з магазину – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові затримали 19-річного студента харківського університету. Його підозрюють у грабежі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, хлопець прийшов до магазину в Шевченківському районі та попросив продавця показати пристрій для відстрілу патронів гумовими кулями.

«Після цього зловмисник забрав пістолет та покинув заклад торгівлі з майном», – розповіли правоохоронці.

Копи встановили місцеперебування ймовірного крадія. Ним виявився 19-річний раніше не судимий студент харківського університету.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Якщо провину доведуть, йому загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2025 в 15:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали 19-річного студента харківського університету. Його підозрюють у грабежі.".