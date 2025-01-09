Харьковский студент украл пистолет из магазина – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове задержали 19-летнего студента харьковского университета. Его подозревают в грабеже.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень пришел в магазин в Шевченковском районе и попросил продавца показать устройство для отстрела патронов резиновыми пулями.
«После этого злоумышленник забрал пистолет и покинул заведение торговли с имуществом», — рассказали правоохранители.
Копы установили местонахождение вероятного вора. Им оказался 19-летний ранее не судимый студент Харьковского университета.
Следователи сообщили парню о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 9 января 2025 в 15:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали 19-летнего студента харьковского университета. Его подозревают в грабеже.".