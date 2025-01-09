Харьковский студент украл пистолет из магазина – полиция

В Харькове задержали 19-летнего студента харьковского университета. Его подозревают в грабеже.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, парень пришел в магазин в Шевченковском районе и попросил продавца показать устройство для отстрела патронов резиновыми пулями.

«После этого злоумышленник забрал пистолет и покинул заведение торговли с имуществом», — рассказали правоохранители.

Копы установили местонахождение вероятного вора. Им оказался 19-летний ранее не судимый студент Харьковского университета.

Следователи сообщили парню о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.