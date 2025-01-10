Конфлікт з ТЦК і адвокаткою у Харкові набирає обертів: відреагував омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також висловився щодо конфлікту, який стався у Харкові за участю співробітників ТЦК та дівчини-адвоката.

«Ситуація з порушенням прав громадян під час заходів мобілізації — неприпустима! У соцмережах побачив відеоматеріал, на якому зафіксовано перешкоджання входу адвокатки до приміщення ВЛК при одному з ТЦК та СП у Харкові. До неї була застосована фізична сила з боку чоловіка в форменому одязі. Вважаю, цей ганебний вчинок недопустимим», – написав омбудсмен.

Він вимагає надати юридичну оцінку дій працівників ТЦК та СП і притягнути винних до відповідальності.

«Відразу дав доручення моїй представниці в Харківській області Оксані Червяковій з’ясувати фактичні обставини ситуації. Ще вчора були скеровані листи до Харківського ОТЦК та СП з цією метою. Також я направив лист до Державного бюро розслідування щодо відкриття кримінального провадження за вказаним фактом», – зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що подібні випадки порушень прав людини трапляються все частіше.

ННагадаємо, конфлікт стався 9 грудня у Шевченківському районі Харкова. До поліції звернулася 28-річна дівчина – вона прибула на зустріч із клієнтом, який нібито проходив медичний огляд у РТЦК. Після чого у неї виникла конфліктна ситуація із представником ТЦК. В Харківському ТЦК опублікували заяву, в якій визнали конфлікт та підтвердили, що в ньому брали участь їхні співробітники. За їхніми словами, до конфлікту призвела поведінка громадянки, при цьому командування військкомату засуджує дії військовослужбовця, який піддався на провокування.