Троє дітей постраждали через удари РФ по Харківщині

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині семеро людей, серед них – троє дітей. Ворог атакував 17 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Орілька Лозівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 18 і 62 років та хлопчики 3 і 13 років; у м. Валки поранено 16-річного хлопця, зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у сел. Золочів поранено 86-річну жінку”, – пише Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

п’ять ракет;

сім КАБів;

чотири БпЛА типу “Герань-2”;

11 БпЛА типу «Молния»;

три fpv-дрони;

33 БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.