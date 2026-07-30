Троє дітей постраждали через удари РФ по Харківщині
Внаслідок російських обстрілів на Харківщині семеро людей, серед них – троє дітей. Ворог атакував 17 населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У с. Орілька Лозівської громади зазнали гострої реакції на стрес жінки 18 і 62 років та хлопчики 3 і 13 років; у м. Валки поранено 16-річного хлопця, зазнала гострої реакції на стрес 60-річна жінка; у сел. Золочів поранено 86-річну жінку”, – пише Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- п’ять ракет;
- сім КАБів;
- чотири БпЛА типу “Герань-2”;
- 11 БпЛА типу «Молния»;
- три fpv-дрони;
- 33 БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.