Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android». В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в УССР и поляков – в обратном направлении. В 1932-м создали Саудовскую Аравию. В 1913-м Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1846-м открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун.

Праздники и памятные даты 23 сентября

23 сентября в мире – Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, Международный день жестового языка, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы.

Также сегодня: День образовательных технологий, День шашек, День празднования бисексуальности, День зеленого кофе.

23 сентября в истории

23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. Подробнее.

23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. Подробнее.

23 сентября 1913 года французский авиатор Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. Подробнее.

23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны. Подробнее.

23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Подробнее.

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android», которая сейчас установлена ​​в большинстве смартфонов в мире.

«По состоянию на июль 2025 года Android занимает 72,46% мирового рынка. Сейчас активны более 1 миллиарда iPhone и более 3 миллиардов устройств Android. Во втором квартале 2025 года Samsung поставила 58 миллионов смартфонов Android, что составляет 19,7% мирового рынка смартфонов, тогда как Apple поставила 46,4 миллиона устройств iOS, что составляет 15,7%», – приводит свежую статистику ресурс Backlinko.

Компания «Android Inc.» возникла за пять лет до презентации ее знаменитого продукта. Ее основали в Калифорнии (в Пало-Альто) в 2003 году Энди Рубин и Крис Уайт. В начале они планировали создать операционную систему не для телефонов, а для цифровых камер. Однако убедить инвесторов вложиться в этот проект не смогли и постепенно переориентировались на разработку операционной системы для телефонов. Название «Android» взяли потому, что Энди Рубин в то время владел доменным именем android.com. Стартап некоторое время «не взлетал» – настолько, что учредители могли остаться без офиса из-за неуплаты аренды. Их спас друг Рубина Стив Перлман (к тому времени уже успешный стартапер с опытом работы в Apple и Microsoft). Он просто принес 10 тысяч долларов наличными и перечислил деньги на счет компании (эта сумма не известна). При этом от доли в Android Перлман отказался – позже он объяснял, что просто хотел помочь другу и верил в его идею.

Жизнь стартаперов радикально изменилась после того, как их проект заинтересовал гиганта – компанию «Google». В июле 2005 года Google приобрела Android Inc. за 50 млн долларов. В 2010 году тогдашний вице-президент Google Дэвид Лоуи признавался, что это была «лучшая сделка Google за всю историю». Энди Рубин, Крис Уайт и их партнеры вместе со своим детищем перешли на работу в Google. Вокруг этого было немало слухов – в большинстве своем о том, что Google хочет выйти на рынок смартфонов. В последующие годы концепция будущей ОС «Android» эволюционировала. Ее разрабатывали на базе ядра Linux. Предполагалось, что система будет работать на кнопочных мобильных телефонах. Но в 2007 году вышел iPhone – и быстро стало ясно, что будущее за сенсорными экранами. Android пришлось доработать. Первым смартфоном, поступившим в продажу с ОС «Android», стал HTC Dream. Его выход был анонсирован на 23 сентября 2008 года. И в этот же день разработчики Android вместе с руководством Google провели пресс-конференцию на станции метро в Нью-Йорке, где презентовали операционную систему.

Церковный праздник 23 сентября

23 сентября отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.

Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.

День не подходит для принятия важных решений.