Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   23.09.2025
Оксана Горун
Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android». В 1944-м началось переселение украинцев из Польши в УССР и поляков – в обратном направлении. В 1932-м создали Саудовскую Аравию. В 1913-м Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. В 1872-м родилась знаменитая украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. В 1846-м открыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун.

Праздники и памятные даты 23 сентября

23 сентября в мире – Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми, Международный день жестового языка, День борьбы с незавершенностью детьми средней школы.

Также сегодня: День образовательных технологий, День шашек, День празднования бисексуальности, День зеленого кофе.

23 сентября в истории

23 сентября 1846 года ученые отрыли восьмую планету Солнечной системы – Нептун. Подробнее.

23 сентября 1872 года родилась всемирно известная украинская оперная певица Соломия Крушельницкая. Подробнее.

23 сентября 1913 года французский авиатор Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море. Подробнее.

Ролан Гаррос на фоне самолета
Ролан Гаррос перед самолетом «Demoiselle». Фото: агентство «Meurisse»/Bibliothèque nationale de France

23 сентября 1932 года – день основания Саудовской Аравии. В этот день первый король страны Абдель Азиз ибн Сауд (поэтому она и Саудовская) объединил первые два региона страны. Подробнее.

23 сентября 1944 года началось переселение украинцев из Польши в УССР, а поляков с территории, вошедшей в состав советской Украины – наоборот, в Польшу. Подробнее.

23 сентября 2008 года презентовали операционную систему «Android», которая сейчас установлена ​​в большинстве смартфонов в мире.

«По состоянию на июль 2025 года Android занимает 72,46% мирового рынка. Сейчас активны более 1 миллиарда iPhone и более 3 миллиардов устройств Android. Во втором квартале 2025 года Samsung поставила 58 миллионов смартфонов Android, что составляет 19,7% мирового рынка смартфонов, тогда как Apple поставила 46,4 миллиона устройств iOS, что составляет 15,7%», – приводит свежую статистику ресурс Backlinko.

Android
Иллюстрация: Юрий Самойлов/yuri.samoilov.online

Компания «Android Inc.» возникла за пять лет до презентации ее знаменитого продукта. Ее основали в Калифорнии (в Пало-Альто) в 2003 году Энди Рубин и Крис Уайт. В начале они планировали создать операционную систему не для телефонов, а для цифровых камер. Однако убедить инвесторов вложиться в этот проект не смогли и постепенно переориентировались на разработку операционной системы для телефонов. Название «Android» взяли потому, что Энди Рубин в то время владел доменным именем android.com. Стартап некоторое время «не взлетал» – настолько, что учредители могли остаться без офиса из-за неуплаты аренды. Их спас друг Рубина Стив Перлман (к тому времени уже успешный стартапер с опытом работы в Apple и Microsoft). Он просто принес 10 тысяч долларов наличными и перечислил деньги на счет компании (эта сумма не известна). При этом от доли в Android Перлман отказался – позже он объяснял, что просто хотел помочь другу и верил в его идею.

Жизнь стартаперов радикально изменилась после того, как их проект заинтересовал гиганта – компанию «Google». В июле 2005 года Google приобрела Android Inc. за 50 млн долларов. В 2010 году тогдашний вице-президент Google Дэвид Лоуи признавался, что это была «лучшая сделка Google за всю историю». Энди Рубин, Крис Уайт и их партнеры вместе со своим детищем перешли на работу в Google. Вокруг этого было немало слухов – в большинстве своем о том, что Google хочет выйти на рынок смартфонов. В последующие годы концепция будущей ОС «Android» эволюционировала. Ее разрабатывали на базе ядра Linux. Предполагалось, что система будет работать на кнопочных мобильных телефонах. Но в 2007 году вышел iPhone – и быстро стало ясно, что будущее за сенсорными экранами. Android пришлось доработать. Первым смартфоном, поступившим в продажу с ОС «Android», стал HTC Dream. Его выход был анонсирован на 23 сентября 2008 года. И в этот же день разработчики Android вместе с руководством Google провели пресс-конференцию на станции метро в Нью-Йорке, где презентовали операционную систему.

Церковный праздник 23 сентября

23 сентября отмечают Зачатие Иоанна Предтечи. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 сентября пройдет дождь, то к концу месяца будет тепло.

Солнечный день предвещает дождь в конце сентября.

Что нельзя делать 23 сентября

Нельзя брать и давать деньги в долг.

Нельзя пересчитывать деньги в кошельке.

День не подходит для принятия важных решений.

Автор: Оксана Горун
