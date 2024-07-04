У Трампа нет стратегии по войне в Украине, только первый шаг — Климкин
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Трамп не может выглядеть слабым, и это плюс для нас. Он не может съехать на какую-нибудь логику компромисса. Поскольку все скажут «Трамп, ты же хотел сделать Америку «Great Again»… Я уверен, что Трамп попытается снять уровень боевой активности, снизить его и начать разговор. Это логика, которая всегда раздается в окружении его советников. Но это не значит иметь стратегию, это значит иметь первый шаг.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, климкин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:18;
Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп не может выглядеть слабым, и это плюс для нас. Он не может съехать на какую-нибудь логику компромисса. Поскольку все…".