У Трампа нет стратегии по войне в Украине, только первый шаг — Климкин

Трамп не может выглядеть слабым, и это плюс для нас. Он не может съехать на какую-нибудь логику компромисса. Поскольку все скажут «Трамп, ты же хотел сделать Америку «Great Again»… Я уверен, что Трамп попытается снять уровень боевой активности, снизить его и начать разговор. Это логика, которая всегда раздается в окружении его советников. Но это не значит иметь стратегию, это значит иметь первый шаг.