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У Трампа нет стратегии по войне в Украине, только первый шаг — Климкин

Мир 11:18   04.07.2024
Павел Климкин
экс-министр иностранных дел Украины
У Трампа нет стратегии по войне в Украине, только первый шаг — Климкин Скриншот

Трамп не может выглядеть слабым, и это плюс для нас. Он не может съехать на какую-нибудь логику компромисса. Поскольку все скажут «Трамп, ты же хотел сделать Америку «Great Again»… Я уверен, что Трамп попытается снять уровень боевой активности, снизить его и начать разговор. Это логика, которая всегда раздается в окружении его советников. Но это не значит иметь стратегию, это значит иметь первый шаг.

Автор: Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамп не может выглядеть слабым, и это плюс для нас. Он не может съехать на какую-нибудь логику компромисса. Поскольку все…".