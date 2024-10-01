Терехов повернувся до Харкова: куди одразу поїхав і про що домовився в Іспанії
Мер Харкова Ігор Терехов повернувся із відрядження до Іспанії, де шукав інвестиції для міста. В етері нацмарафону він поділився інформацією щодо результатів поїздки, а також повідомив, де вже побував у місті після повернення.
“Як ви пам’ятаєте, тиждень тому був потужний обстріл, коли загинуло, на жаль, п’ятеро людей. Було дуже багато серйозних пошкоджень, у тому числі багатоповерхівка (на Північній Салтівці – Ред.). Я вчора був на цій будівлі, прийматимемо рішення щодо часткового відновлення, щодо часткового знесення цього будинку”, – поділився Терехов.
Він зазначив, що в місті – дуже серйозні руйнування. Щоб його відбудувати, не вистачить можливостей ні міського, ні державного бюджету. Необхідно близько 10 мільярдів доларів США. Тому мер шукає інвестиції та партнерів, які готові допомогти у відновленні, в різних країнах світу. З цією метою він побував у Іспанії.
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“Була дуже серйозна низка зустрічей і перемовин, які я провів, у тому числі з мерами Барселони, та Жерони. Крім цього, відбувся дуже потужний інвестиційний форум, де брали участь 50 наших підприємств і підприємців. Крім цього, були підприємства, які були зібрані з усієї Іспанії. І дуже багато було перемовин. У рамках цих перемовин я підписав низку меморандумів щодо співпраці. Так, це співпраця і на майбутнє, і сьогодні вже є зацікавленість Іспанії, щоб приєднатися до відбудови міста Харкова. Крім цього, я запросив низку підприємств приїхати до Харкова. І я направив ці запрошення, будемо чекати, бо є такі домовленості, що найближчим часом з Іспанії приїдуть підприємства, щоб подивитися на місто Харків, щоб уже в конкретному річищі провести перемовини щодо сьогодення та майбутньої відбудови”, – поділився підсумками поїздки Терехов.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: відновлення, инвестиции, испания, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2024 в 09:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повернувся із відрядження до Іспанії, де шукав інвестиції для міста. В етері нацмарафону він поділився інформацією щодо результатів поїздки, а також повідомив, де вже побував у місті після повернення".