У лікарні померла пенсіонерка, яка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня
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Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у реанімації померла 72-річна пенсіонерка. Жінка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня.
“Усього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже п’ять людей”, – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 10:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у реанімації померла 72-річна пенсіонерка. Жінка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня.".