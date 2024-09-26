У лікарні померла пенсіонерка, яка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у реанімації померла 72-річна пенсіонерка. Жінка потрапила під обстріл Харкова 24 вересня.

“Усього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже п’ять людей”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. Вранці 25 вересня у ХОВА повідомили, що 17 постраждалих від ударів по Харкову залишаються в лікарнях.