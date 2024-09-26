Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування

Близько 07:00 ворог одинадцять разів ударив танками по селу Івашки Золочівської громади, повідомили у пресслужбі ХОВА.

“Внаслідок 11 ударів зазнав поранень 46-річний чоловік, потерпілий перебуває у важкому стані. Знищено одноповерховий двоквартирний будинок, гаражі, господарчі споруди, мотоцикл. Пошкоджено газо- та енергомережі”, – уточнили в ХОВА.