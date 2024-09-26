Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування
Близько 07:00 ворог одинадцять разів ударив танками по селу Івашки Золочівської громади, повідомили у пресслужбі ХОВА.
“Внаслідок 11 ударів зазнав поранень 46-річний чоловік, потерпілий перебуває у важкому стані. Знищено одноповерховий двоквартирний будинок, гаражі, господарчі споруди, мотоцикл. Пошкоджено газо- та енергомережі”, – уточнили в ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 09:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:00 ворог одинадцять разів ударив танками по селу Івашки Золочівської громади, повідомили у пресслужбі ХОВА.".