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Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування

Події 09:55   26.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Із танків ворог обстріляв Золочівську громаду: є поранений та руйнування

Близько 07:00 ворог одинадцять разів ударив танками по селу Івашки Золочівської громади, повідомили у пресслужбі ХОВА.

“Внаслідок 11 ударів зазнав поранень 46-річний чоловік, потерпілий перебуває у важкому стані. Знищено одноповерховий двоквартирний будинок, гаражі, господарчі споруди, мотоцикл. Пошкоджено газо- та енергомережі”, – уточнили в ХОВА.

Івашки, золочівська громада Івашки, Харківська область

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:00 ворог одинадцять разів ударив танками по селу Івашки Золочівської громади, повідомили у пресслужбі ХОВА.".