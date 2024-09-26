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Из танков враг обстрелял Золочевскую громаду: есть раненый и разрушения

Происшествия 09:55   26.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Из танков враг обстрелял Золочевскую громаду: есть раненый и разрушения Фото: пресс-служба ХОВА

Около 07:00 враг одиннадцать раз ударил танками по селу Ивашки Золочевской громады, сообщили в пресс-службе ХОВА.

«В результате 11 ударов получил ранения 46-летний мужчина, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети», – уточнили в ХОВА.

Ивашки, золочевская громада
Фото: пресс-служба ХОВА
Ивашки, Харьковская область
Фото: пресс-служба ХОВА

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:00 враг одиннадцать раз ударил танками по селу Ивашки Золочевской громады, сообщили в пресс-службе ХОВА.".