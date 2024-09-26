Из танков враг обстрелял Золочевскую громаду: есть раненый и разрушения

Около 07:00 враг одиннадцать раз ударил танками по селу Ивашки Золочевской громады, сообщили в пресс-службе ХОВА.

«В результате 11 ударов получил ранения 46-летний мужчина, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети», – уточнили в ХОВА.