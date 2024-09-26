Из танков враг обстрелял Золочевскую громаду: есть раненый и разрушения
Фото: пресс-служба ХОВА
Около 07:00 враг одиннадцать раз ударил танками по селу Ивашки Золочевской громады, сообщили в пресс-службе ХОВА.
«В результате 11 ударов получил ранения 46-летний мужчина, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Уничтожены одноэтажный двухквартирный дом, гаражи, хозяйственные постройки, мотоцикл. Повреждены газо- и энергосети», – уточнили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 09:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:00 враг одиннадцать раз ударил танками по селу Ивашки Золочевской громады, сообщили в пресс-службе ХОВА.".