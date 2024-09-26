В больнице умерла пенсионерка, которая попала под обстрел Харькова 24 сентября
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Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в реанимации умерла 72-летняя пенсионерка. Женщина попала под вражеский обстрел Харькова 24 сентября.
«Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек», – отметил Синегубов.
Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 10:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в реанимации умерла 72-летняя пенсионерка. Женщина попала под вражеский обстрел Харькова 24 сентября. ".