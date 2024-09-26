В больнице умерла пенсионерка, которая попала под обстрел Харькова 24 сентября

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в реанимации умерла 72-летняя пенсионерка. Женщина попала под вражеский обстрел Харькова 24 сентября.

«Всего в результате вражеского удара в тот день погибли уже пять человек», – отметил Синегубов.

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. Утром 25 сентября в ХОВА сообщили, что 17 пострадавших от ударов по Харькову остаются в больницах.