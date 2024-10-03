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Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова

Події 20:05   03.10.2024
Оксана Якушко
Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, про що домовлявся з іспанськими бізнесменами під час відрядження до Барселони та Жерони.

«У мене була низка зустрічей з мером Барселони і з мером Жерони. Так, ми маємо від Іспанії політичну, фінансову і військову підтримку. Що стосується відбудови нашого міста, є зацікавлення серед бізнесу, щоб входити, інвестувати в наше місто і в майбутньому відбудовувати місто», – зазначив Терехов.

За словами мера, вже є декілька проєктів, над якими можна починати вже зараз.

«Ми можемо вже починати працювати для того, щоб іноземний бізнес, іспанський бізнес заходив в місто і працював разом з нашим бізнесом», – наголосив Терехов.

Читайте також: Терехов повернувся до Харкова: куди одразу поїхав і про що домовився в Іспанії

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, про що домовлявся з іспанськими бізнесменами під час відрядження до Барселони та Жерони.".