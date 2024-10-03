Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, про що домовлявся з іспанськими бізнесменами під час відрядження до Барселони та Жерони.
«У мене була низка зустрічей з мером Барселони і з мером Жерони. Так, ми маємо від Іспанії політичну, фінансову і військову підтримку. Що стосується відбудови нашого міста, є зацікавлення серед бізнесу, щоб входити, інвестувати в наше місто і в майбутньому відбудовувати місто», – зазначив Терехов.
За словами мера, вже є декілька проєктів, над якими можна починати вже зараз.
«Ми можемо вже починати працювати для того, щоб іноземний бізнес, іспанський бізнес заходив в місто і працював разом з нашим бізнесом», – наголосив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, бізнес, барселона, відновлення, Жерона, испания, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 20:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, про що домовлявся з іспанськими бізнесменами під час відрядження до Барселони та Жерони.".