Терехов: Іспанський бізнес зацікавився відбудовою Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов розповів у телемарафоні, про що домовлявся з іспанськими бізнесменами під час відрядження до Барселони та Жерони.

«У мене була низка зустрічей з мером Барселони і з мером Жерони. Так, ми маємо від Іспанії політичну, фінансову і військову підтримку. Що стосується відбудови нашого міста, є зацікавлення серед бізнесу, щоб входити, інвестувати в наше місто і в майбутньому відбудовувати місто», – зазначив Терехов.

За словами мера, вже є декілька проєктів, над якими можна починати вже зараз.

«Ми можемо вже починати працювати для того, щоб іноземний бізнес, іспанський бізнес заходив в місто і працював разом з нашим бізнесом», – наголосив Терехов.