Соглашение, за которым ничего не стоит, Путин нарушит — Стармер
Фото: https://x.com/keir_starmer
Мы знаем одно наверняка: что соглашение, за которым ничего не стоит, является тем, что Путин нарушит. Мы это знаем, потому что это было раньше. Я совершенно четко понимаю, что это произойдет снова.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Великобритания, мир, мирные переговоры, Путин, соглашение;
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 10:59;
Корреспондент Кир Стармер, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы знаем одно наверняка: что соглашение, за которым ничего не стоит, является тем, что Путин нарушит. Мы это знаем, потому…".