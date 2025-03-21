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Соглашение, за которым ничего не стоит, Путин нарушит — Стармер

Мир 10:59   21.03.2025
Кир Стармер
премьер-министр Великобритании
Соглашение, за которым ничего не стоит, Путин нарушит — Стармер Фото: https://x.com/keir_starmer

Мы знаем одно наверняка: что соглашение, за которым ничего не стоит, является тем, что Путин нарушит. Мы это знаем, потому что это было раньше. Я совершенно четко понимаю, что это произойдет снова.

Автор: Кир Стармер, премьер-министр Великобритании
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2025 в 10:59;

  • Корреспондент Кир Стармер, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы знаем одно наверняка: что соглашение, за которым ничего не стоит, является тем, что Путин нарушит. Мы это знаем, потому…".