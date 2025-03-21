Live
  • Пт 21.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 45

Угоду, за якою нічого не стоїть, Путін порушить – Стармер

Політика 10:59   21.03.2025
Кір Стармер
прем’єр-міністр Великої Британії
Угоду, за якою нічого не стоїть, Путін порушить – Стармер Фото: https://x.com/keir_starmer

Ми знаємо одне напевно, що угода, за якою нічого не стоїть, є тим, що Путін порушить. Ми це знаємо, тому що це було раніше. Я абсолютно чітко розумію, що це станеться знову.

Автор: Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії
Популярно
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
Мільйон квітів, без петуній: які клумби планують цьогоріч у Харкові 📹
21.03.2025, 11:29
Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові
Говорив про велич «русского медведя»: ймовірного фаната РФ знайшли в Харкові
21.03.2025, 11:37
На 25% зросли ціни на насіння в Харкові за рік: що можна купити і за скільки
На 25% зросли ціни на насіння в Харкові за рік: що можна купити і за скільки
21.03.2025, 10:54
Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій
Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій
21.03.2025, 10:18
Новини Харкова – головне за 21 березня: атака безпілотників, бої на півночі
Новини Харкова – головне за 21 березня: атака безпілотників, бої на півночі
21.03.2025, 11:38
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
Тригодинний концерт відбудеться в метро Харкова в п’ятницю
20.03.2025, 21:48

Новини за темою:

21:45
Британія та Франція дозволили бити ракетами по РФ – Le Figaro (оновлено)
14:16
Ситуація у Вовчанську: британська розвідка прогнозує успіх СОУ
11:30
Стармер відповів Путіну про далекобійну зброю для України та “війну з НАТО”
16:27
Лондон таємно підтримує ідею Києва вдарити по РФ ракетою Storm Shadow – ЗМІ
21:35
Розкішна яхта з британським мільярдером потонула лише за 60 секунд у Сицилії

Ви читали новину: «Угоду, за якою нічого не стоїть, Путін порушить – Стармер»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:59;

  • Кореспондент Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми знаємо одне напевно, що угода, за якою нічого не стоїть, є тим, що Путін порушить. Ми це знаємо, тому…".