Угоду, за якою нічого не стоїть, Путін порушить – Стармер
Фото: https://x.com/keir_starmer
Ми знаємо одне напевно, що угода, за якою нічого не стоїть, є тим, що Путін порушить. Ми це знаємо, тому що це було раніше. Я абсолютно чітко розумію, що це станеться знову.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Великобритания, мир, мирные переговоры, путін, соглашение;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:59;
Кореспондент Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми знаємо одне напевно, що угода, за якою нічого не стоїть, є тим, що Путін порушить. Ми це знаємо, тому…".