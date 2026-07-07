Безперебійні поставки пального й захист АЗС обіцяє Кабмін регіонам

У регіонах, що знаходяться під постійними російськими атаками, запровадять додаткові заходи безпеки для заправних станцій.

Комплекс рішень, який наразі готує уряд разом з операторами ринку, має захистити паливну інфраструктуру та гарантувати безперебійне постачання пального для громадян, бізнесу, військових та критичних об’єктів, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Вона констатувала, що російські удари по АЗС стають системним викликом для безпеки людей та функціонування паливної інфраструктури. Водночас Свириденко запевнила, що наразі необхідні обсяги пального є в наявності, дефіциту немає.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 6 липня мер Харкова Ігор Терехов констатував, що новою ціллю для своїх ударів військові РФ обрали АЗС. Він запевнив: попри масовані атаки, дефіциту пального чи ажіотажу немає, заправки продовжують працювати. Водночас мер закликав харків’ян та гостей міста не затримуватись на АЗС без гострої потреби, планувати візити туди за відсутності повітряних тривог та швидко їхати далі, щоб не створювати черг. Міська влада, власники мереж та військові спільно розробляють додаткові заходи безпеки для захисту станцій.