Отбросили врага: «Хартия» показала свой успешный штурм на Харьковщине (видео)
Бойцы бригады НГУ «Хартия» сообщили об успешном штурме в Харьковской области. Защитники ликвидировали 34 и ранили 23 оккупантов, зачистили семь позиций пехоты и огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили противника к следующей линии обороны.
В Telegram-канале бригады защитники отметили, что за каждой минутой успешного штурма стоят десятки часов планирования и подготовки. План наступательных действий детально отшлифовывался, проходили тренировки на макетах и местности.
«Успех в бою зависит от везения и подготовки. Мы не можем повлиять на удачу, однако можем повлиять на обученность и слаженность наших бойцов и командиров, на способность принимать решения в условиях нехватки времени, информации и ресурсов, и на способность реагировать на изменение ситуации на поле боя», — подчеркнул командир бригады полковник Игорь Оболенский.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: хартия, Харьков, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады НГУ «Хартия» сообщили об успешном штурме в Харьковской области".