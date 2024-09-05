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Отбросили врага: «Хартия» показала свой успешный штурм на Харьковщине (видео)

Общество 21:01   05.09.2024
Елена Нагорная
Отбросили врага: «Хартия» показала свой успешный штурм на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады НГУ «Хартия» сообщили об успешном штурме в Харьковской области. Защитники ликвидировали 34 и ранили 23 оккупантов, зачистили семь позиций пехоты и огневую позицию ПТРК, уничтожили гаубицу и отбросили противника к следующей линии обороны.

В Telegram-канале бригады защитники отметили, что за каждой минутой успешного штурма стоят десятки часов планирования и подготовки. План наступательных действий детально отшлифовывался, проходили тренировки на макетах и местности.

«Успех в бою зависит от везения и подготовки. Мы не можем повлиять на удачу, однако можем повлиять на обученность и слаженность наших бойцов и командиров, на способность принимать решения в условиях нехватки времени, информации и ресурсов, и на способность реагировать на изменение ситуации на поле боя», — подчеркнул командир бригады полковник Игорь Оболенский.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады НГУ «Хартия» сообщили об успешном штурме в Харьковской области".