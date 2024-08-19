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На севере Харьковщины оккупанту помогли выжить и сдаться в плен (видео)

Общество 13:01   19.08.2024
Елена Нагорная
На севере Харьковщины оккупанту помогли выжить и сдаться в плен (видео)

Бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» на Харьковском направлении помогли раненому российскому военному сдаться в плен.

Видео опубликовали в Telegram-канале подразделения. Защитники рассказали, что с дрона заметили раненого оккупанта, которого бросили свои. Россиянину скинули воду и записку с инструкциями, после чего пилот дрона направил его к украинским военным. В дальнейшем пленного накормили и оказали ему медпомощь.

«Оккупанта направили в специальный лагерь для военнопленных. Впоследствии его обменяют на украинского военного. Наши военные не забывают о гуманном отношении к пленным. Мы придерживаемся норм Женевской конвенции и воюем с достоинством», — подчеркнули в бригаде.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 13:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» на Харьковском направлении помогли раненому оккупанту выжить и сдаться в плен.".