На півночі Харківщини окупанту допомогли вижити і здатися в полон (відео)
Бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» на Харківському напрямку допомогли пораненому російському військовому здатися в полон.
Відео опублікували у телеграм-каналі підрозділу. Захисники розповіли, що з дрона помітили пораненого окупанта, якого залишили свої. Росіянину скинули воду та записку з інструкціями, після чого пілот дрона направив його до українських військових. Надалі полоненого нагодували та надали йому медичну допомогу.
«Окупанта направили до спеціального табору для військовополонених. Згодом його обміняють на українського військового. Наші військові не забувають про гуманне ставлення до полонених. Ми дотримуємося норм Женевської конвенції й воюємо з гідністю», — наголосили у бригаді.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 13:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія» на Харківському напрямку допомогли пораненому російському військовому здатися в полон.".