Відкинули ворога: «Хартія» показала свій успішний штурм на Харківщині (відео)

Бійці бригади НГУ «Хартія» повідомили про успішний штурм у Харківській області. Захисники ліквідували 34 та поранили 23 окупантів, зачистили сім позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК, знищили гаубицю та відкинули супротивника до наступної лінії оборони.

У телеграм-каналі бригади захисники зазначили, що за кожною хвилиною успішного штурму стоять десятки годин планування та підготовки. План наступальних дій детально відшліфовувався, відбувалися тренування на макетах та місцевості.

«Успіх в бою залежить від везіння та підготовки. Ми не можемо вплинути на вдачу, проте можемо вплинути на навченість та злагодженість наших бійців і командирів, на здатність ухвалювати рішення в умовах браку часу, інформації та ресурсів, та на здатність реагувати на зміну ситуації на полі бою», — підкреслив командир бригади полковник Ігор Оболєнський.