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Відкинули ворога: «Хартія» показала свій успішний штурм на Харківщині (відео)

Суспільство 21:01   05.09.2024
Олена Нагорна
Відкинули ворога: «Хартія» показала свій успішний штурм на Харківщині (відео)

Бійці бригади НГУ «Хартія» повідомили про успішний штурм у Харківській області. Захисники ліквідували 34 та поранили 23 окупантів, зачистили сім позицій піхоти та вогневу позицію ПТРК, знищили гаубицю та відкинули супротивника до наступної лінії оборони.

У телеграм-каналі бригади захисники зазначили, що за кожною хвилиною успішного штурму стоять десятки годин планування та підготовки. План наступальних дій детально відшліфовувався, відбувалися тренування на макетах та місцевості.

«Успіх в бою залежить від везіння та підготовки. Ми не можемо вплинути на вдачу, проте можемо вплинути на навченість та злагодженість наших бійців і командирів, на здатність ухвалювати рішення в умовах браку часу, інформації та ресурсів, та на здатність реагувати на зміну ситуації на полі бою», — підкреслив командир бригади полковник Ігор Оболєнський.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади НГУ «Хартія» повідомили про успішний штурм у Харківській області".