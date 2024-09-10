За неделю противник ни на метр не продвинулся под Купянском — Федоренко

На Купянском направлении — на отрезке, где выполняет задачи батальон ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр, — в течение последней недели у оккупантов не было продвижения, рассказал в эфире нацмарафона командир подразделения Юрий Федоренко.

Он уточнил, что батальон одновременно задействован в районах Глубокого, Волчанска и на Купянщине. На севере Харьковщины, по его оценке, динамика боевых действий остается выше средней.

«Противник пытается штурмовать, применяет разведывательные, ударные, огневые средства, перегруппировывается и применяет бронетехнику, штурмует за счет применения гольфкаров и двухколесных мотоциклов. И пешее накопление. Так или иначе пытаются креативить, чтобы получить успех на поле боя… На этих участках противник успеха нет и несет потери», — рассказал Федоренко.

На Купянщине, продолжил он, ситуация достаточно сложная. Там враг применяет многочисленный ресурс — как личный состав, так и технику.

«За предыдущий период, и по карте DeepState это можно посмотреть, противник имел не существенный, но все-таки тактический успех на поле боя. Последний период, около семи дней, противник буксует, не может продвинуться ни на метр. В любом случае в той полосе, где мы непосредственно также выполняем боевые задачи», — уточнил Федоренко.

Комбат отметил, что вражеская армия не оставляет надежд приблизиться к Харькову, чтобы терроризировать его население ствольной артиллерией, а в Волчанске — дальше продвигаться в жилой застройке и полностью оккупировать город, чтобы оттуда двигаться и сторону Купянска.

«Ни на отрезке Глубокого, ни на отрезке Волчанска в ближайшей перспективе для противника успех не является возможным. Силы обороны его видят и уничтожают очень существенно. Что касается Купянска, нужно время, чтобы в динамике в полной мере остановить врага», — добавил Федоренко.