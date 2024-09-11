В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState
Российские силы, которые почти месяц не пытались активно бороться за собственные территории в Курской области, оживились. О штурмах и бронированных колоннах в течение ночи информировал украинский аналитический проект «DeepState».
«Ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась», — заявили аналитики после полуночи 11 сентября.
По их данным, ВС РФ «начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки». Также удар по позициям Сил обороны армия РФ нанесла из Коренево в сторону Снагости.
Следом команда «DeepState» опубликовала фото бронированной колонны, которая двигалась в направлении Снагости.
Аналитики отметили, что «ситуация уточняется». Также в «DeepState» прозрачно намекнули «многим экспертам», которые рассуждают о котле в Глушковском районе, что реку Сейм не стоит считать «дружеским подразделением», которое воюет против ВС РФ.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: ВС РФ, Курская область, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские силы, которые почти месяц не пытались активно бороться за собственные территории в Курской области, оживились. О штурмах и бронированных колоннах в течение ночи информировал украинский аналитический проект «DeepState»".