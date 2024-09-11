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В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState

Мир 07:35   11.09.2024
Оксана Горун
В Курской области ВС РФ начали штурмовать с бронетехникой — DeepState Иллюстрация: DeepState

Российские силы, которые почти месяц не пытались активно бороться за собственные территории в Курской области, оживились. О штурмах и бронированных колоннах в течение ночи информировал украинский аналитический проект «DeepState».

«Ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась», — заявили аналитики после полуночи 11 сентября.

По их данным, ВС РФ «начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки». Также удар по позициям Сил обороны армия РФ нанесла из Коренево в сторону Снагости.

Фронт в Курской области 11 сентября 2024
Иллюстрация: DeepState

Следом команда «DeepState» опубликовала фото бронированной колонны, которая двигалась в направлении Снагости.

Аналитики отметили, что «ситуация уточняется». Также в «DeepState» прозрачно намекнули «многим экспертам», которые рассуждают о котле в Глушковском районе, что реку Сейм не стоит считать «дружеским подразделением», которое воюет против ВС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские силы, которые почти месяц не пытались активно бороться за собственные территории в Курской области, оживились. О штурмах и бронированных колоннах в течение ночи информировал украинский аналитический проект «DeepState»".