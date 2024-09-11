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Изменений на фронте нет: в ISW не подтверждают успех РФ на Харьковщине

Украина 07:47   11.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Изменений на фронте нет: в ISW не подтверждают успех РФ на Харьковщине Фото: ОТГВ «Харьков»

Войска РФ вновь пытались наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако 10 сентября в Институте изучения войны (ISW) заявили, что ситуация на фронте осталась без изменений.

«Российские войска продолжали атаковать к северу от Харькова возле Глубокого и к северо-востоку от Харькова возле Волчанска 9 и 10 сентября… но не совершили никаких подтвержденных успехов», – уточнили в ISW.

Бои продолжались и на Купянском направлении. И хотя российские источники утверждали, что их военным удалось продвинуться около Синьковки, в Институте изучения войны опровергли эти заявления. Уточнив, что на данный момент не нашли подтверждений тому, что оккупанты якобы захватили территории к северо-востоку от Купянска.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ вновь пытались наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако 10 сентября в Институте изучения войны (ISW) заявили, что ситуация на фронте осталась без изменений".