Изменений на фронте нет: в ISW не подтверждают успех РФ на Харьковщине
Фото: ОТГВ «Харьков»
Войска РФ вновь пытались наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако 10 сентября в Институте изучения войны (ISW) заявили, что ситуация на фронте осталась без изменений.
«Российские войска продолжали атаковать к северу от Харькова возле Глубокого и к северо-востоку от Харькова возле Волчанска 9 и 10 сентября… но не совершили никаких подтвержденных успехов», – уточнили в ISW.
Бои продолжались и на Купянском направлении. И хотя российские источники утверждали, что их военным удалось продвинуться около Синьковки, в Институте изучения войны опровергли эти заявления. Уточнив, что на данный момент не нашли подтверждений тому, что оккупанты якобы захватили территории к северо-востоку от Купянска.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, война, институт изучения войны, купянск, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ вновь пытались наступать на Харьковском и Купянском направлениях. Однако 10 сентября в Институте изучения войны (ISW) заявили, что ситуация на фронте осталась без изменений".