Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории
3 июня – день рождения выдающегося украинского кобзаря и бандуриста Федора Холодного и президента Украинского Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича. В этот день в 2006 году провозгласила независимость Черногория. В 1940-м нацистская Германия впервые бомбила Париж. В 1571-м войска крымского хана захватили и полностью сожгли Москву. В 1527-м произошел большой пожар во Львове, уничтоживший почти всю готическую застройку города.
Праздники и памятные даты 3 июня
3 июня в мире – Всемирный день велосипедиста, День средств защиты от насекомых.
Также сегодня: Всемирный день людей с деформацией стопы, стартует Всемирная неделя сердечного ритма (это семь дней, начиная со вторника первой полной недели июня), Всемирный день сидра.
3 июня в истории
3 июня 1527 года в 19:00 начался Большой пожар во Львове. Почти вся готическая застройка города была полностью уничтожена. Подробнее.
3 июня 1571 года войска крымского хана Девлет Герая захватили и полностью сожгли Москву. Подробнее.
3 июня 1814 года родился выдающийся украинский кобзарь и бандурист Федор Гриценко (Федор Холодный). Подробнее.
3 июня 1863 года родился Евгений Петрушевич — будущий видный деятель Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР). Подробнее.
3 июня 1940 года нацистская Германия впервые бомбила Париж. Подробнее.
3 июня 2006 года провозгласила независимость Черногория. Это государство дольше других национальных республик, входивших когда-то в состав Югославии, оставалось вместе с Сербией. Тяжелый, кровавый и трагический распад Югославии начался тогда же, когда все тектонические сдвиги в странах советского лагеря – одновременно с распадом СССР. С июня 1991-го по апрель 1992-го четыре из шести республик, входивших в состав Югославии, провозгласили независимость (Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина и Македония). Однако Черногория осталась с Сербией, где у власти был Слободан Милошевич. Именно это образование некоторое время сохраняло «бренд» Югославия. А в 2003 году переименовалось в Государственный Союз Сербии и Черногории. При этом превращении заложили возможность выхода из союза, но довольно сложную юридически: сначала нужно было ратифицировать новую конституцию, затем провести всенародный референдум, а еще получить международное признание независимости и подать заявку на вступление в ООН. Черногория прошла все эти ступени. 21 мая 2006 года здесь провели референдум. «За» независимость высказались 55,5% жителей республики. Этот результат признали все страны – постоянные члены Совета Безопасности ООН. И уже 3 июня 2006 года парламент Черногории официально опубликовал декларацию о независимости. Правопреемницей Государственного Союза Сербии и Черногории стала Сербия.
Церковный праздник 3 июня
3 июня чтят память мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы, девы. Подробнее.
Народные приметы
Если в лесу появились первые сыроежки, то скоро вырастут и белые грибы.
Если видно круги вокруг Луны, то в ближайшие дни будет пасмурная и прохладная погода.
Если идет дождь, то декабрь этого года будет снежным.
Если утром на траве много росы, июнь будет мокрым.
Что нельзя делать 3 июня
Девушкам не рекомендуется заплетать волосы.
Женщинам нельзя ссориться и спорить даже по пустякам.
Нельзя ничего поднимать с земли.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 июня – день рождения выдающегося украинского кобзаря и бандуриста Федора Холодного и президента Украинского Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича".