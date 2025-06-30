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Пятеро погибших, били ракеты, КАБы и БпЛА – Синегубов о неделе на Харьковщине

Происшествия 16:53   30.06.2025
Виктория Яковенко
Пятеро погибших, били ракеты, КАБы и БпЛА – Синегубов о неделе на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели под вражескими обстрелами оказались по меньшей мере 22 населенных пункта области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате ударов пострадали 28 человек, среди них двое детей: 6-летний мальчик и 15-летняя девушка. Пятеро погибли.

«Также в результате взрыва неизвестного предмета пострадали 12-летний и 15-летний мальчики», — добавил Синегубов.

Отмечается, что за семь дней армия РФ выпустила на Харьковщину 141 неуправляемую авиационную ракету, одну ракету, тип которой еще устанавливается, 43 КАБа и более 70 БпЛА, среди которых – «Шахеды», «Герань-2», «Молния», «Ланцет» и «Черника».

«Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждено по меньшей мере 25 частных домов, два многоквартирных дома, детсад, три автомобиля экстренной медицинской помощи. Также существенные повреждения – в Харьковском районе: четыре многоквартирных дома, 10 автомобилей, СТО, частный дом, гражданские складские здания. В городе Харьков враг повредил 17 частных домов, многоквартирный дом, больницу, гражданское предприятие, восемь автомобилей, электросети», — отметил глава ХОВА.

обстрелы Харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов
обстрелы харьковщины за неделю
Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 16:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение прошлой недели под вражескими обстрелами оказались по меньшей мере 22 населенных пункта области, в том числе город Харьков, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".