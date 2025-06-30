П’ятеро загиблих, били ракети, КАБи і БпЛА – ХОВА про тиждень на Харківщині
Протягом минулого тижня під ворожими обстрілами опинились щонайменше 22 населені пункти області, у тому числі місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, внаслідок ударів постраждали 28 людей, серед них – двоє дітей: 6-річний хлопчик і 15-річна дівчина. П’ятеро загинули.
«Також внаслідок вибуху невідомого предмету постраждали 12-річний і 15-річний хлопці», – додав Синєгубов.
Зазначається, що за сім днів армія РФ випустила на Харківщині 141 некеровану авіаційну ракету, одну ракету тип якої ще встановлюється, 43 КАБи та понад 70 БпЛА, серед яких – «шахеди», «Герань-2», «Молния», «Ланцет» та «Черника».
«Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків, два багатоквартирні будинки, дитсадок, три автомобілі екстреної медичної допомоги. Також суттєві пошкодження – у Харківському районі: чотири багатоквартирні будинки, 10 автомобілів, СТО, приватний будинок, цивільні складські будівлі. У місті Харків ворог пошкодив 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок, лікарню, цивільне підприємство, вісім автомобілів, електромережі», – зазначив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 16:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня під ворожими обстрілами опинились щонайменше 22 населені пункти області, у тому числі місто Харків, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".