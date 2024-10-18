Сьогодні 18 жовтня: яке свято та день в історії

18 жовтня – Міжнародний день жіночого щастя. Цього дня 1239 року орди Батия захопили Чернігів. У 1356-му стався Базельський землетрус. У 1867-му росіяни продали Аляску США. У 1918-му у Львові створили Українську національну раду. У 1955-му розпочала роботу Каховська ГЕС. У 1996-му запрацював Конституційний Суд України. У 2007-му стався найбільший теракт в історії Пакистану – терористи атакували кортеж експрем’єр-міністерки країни Беназір Бхутто в день її повернення до країни після еміграції.

Свята та пам’ятні дати 18 жовтня

18 жовтня – Міжнародний день жіночого щастя, Європейський День боротьби із торгівлею людьми.

Також відзначають: Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, День без бороди, День європейського бобра, Міжнародний день краватки, Міжнародний день легінсів, Всесвітній день гітари.

18 жовтня в історії

18 жовтня 1239 року, згідно з літописами, орди Батия захопили Чернігів. Докладніше.

18 жовтня 1356 року стався Базельський землетрус – найбільший у Центральній Європі в зареєстрованій історії.

Сучасні сейсмологи оцінюють його магнітуду в діапазоні 6–7,1 (для порівняння: найпотужніший землетрус у світі, Великий чилійський оцінили в 9,5 бала). У Європі надзвичайна подія відома також під назвою Землетрус святого Луки, оскільки 18 жовтня відзначають свято євангеліста Луки. Воно зазнало значних руйнацій, а ще більше було винищене численними пожежами. Вони виникали через падіння в будівлях воскових світильників і смолоскипів, від яких спалахували дерев’яні конструкції. Землетрус зруйнував усі основні церкви та замки в радіусі 30 км від Базеля. Підземні поштовхи відчували у Цюриху та навіть місцями в Парижі. При цьому кількість загиблих була не настільки великою, як можна уявити за таких подій – близько 300 осіб. Базель надалі відбудували в готичному стилі.

18 жовтня 1867 року вважається датою продажу росіянами Аляски США. Хоча річницю події можна відраховувати від кількох різних дат – починаючи з підписання договору до ратифікації Сенатом. Докладніше.

18 жовтня 1918 року у Львові створили Українську національну раду. Докладніше.

18 жовтня 1955 року розпочала роботу Каховська ГЕС. Докладніше.

18 жовтня 1996 року нарешті запрацював Конституційний Суд України. Докладніше.

18 жовтня 2007 року стався найбільший теракт в історії Пакистану. Докладніше.

Церковне свято 18 жовтня

18 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять апостола та євангеліста Луки. Він народився в сирійському місті Антіохії. Здобув гарну освіту, освоївши зокрема лікарське мистецтво та живопис. Почувши про вчення та чудеса Ісуса Христа Лука сам прибув до Галілеї. І через деякий час увійшов до собору 70 апостолів. Святий Лука був у Єрусалимі в останні дні земного життя Христа та, ймовірно, був присутнім при розп’ятті Ісуса. У день свого Воскресіння Христос удостоїв апостола свого явлення та бесіди, про що сам Лука згодом написав у своєму Євангелії. Після Вознесіння Господнього апостол деякий час був у Єрусалимі, а згодом вирушив до рідної Антіохії – проповідувати християнство. Антіохію він залишив, ставши супутником апостола Павла. Разом із ним проповідував у Греції та Македонії. А коли Павла взяли під варту в Кесарії, то Лука залишився при ньому, а потім пішов за апостолом до Риму. Там святий Лука і написав своє Євангеліє, а також книгу Діянь святих апостолів. Дуже ймовірно, що Лука був свідком і мученицької кончини апостола Павла в Римі. Після чого продовжив проповідувати в Італії, Далмації, Галлії та Македонії. У глибокій старості апостол вирушив до Єгипту, пройшовши з проповіддю всю Лівію. А потім повернувся до Греції, де влаштовував церкви, висвячував священників і дияконів, зціляв хворих. Він помер у віці 84 років мученицькою смертю. Святого Луку повісили через брак хреста на оливковому дереві.

Народні прикмети

Якщо 18 жовтня погода безвітряна, то скоро похолодає.

Якщо снігу ще немає, то зима буде пізньою.

Що не можна робити 18 жовтня

Не можна пиляти дерева.

Не можна переїдати.

Не можна позичати нікому сіль.

Також цей день не підходить для сватання.