Около 60 россиян ВСУ взяли в плен под Волчанском на Харьковщине – Волошин

Это произошло 2 июня, сегодня в городе продолжаются бои, сообщил LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении.

Украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска – около 70%, а в городе и в окрестностях идут жестокие бои.