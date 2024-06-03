Около 60 россиян ВСУ взяли в плен под Волчанском на Харьковщине – Волошин
Это произошло 2 июня, сегодня в городе продолжаются бои, сообщил LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.
Украинские защитники взяли в плен около 60 российских оккупантов под Волчанском на Харьковском направлении.
Украинские подразделения контролируют большую часть Волчанска – около 70%, а в городе и в окрестностях идут жестокие бои.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, военнослужащий рф, волошин, волчанск, плен, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 20:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это произошло 2 июня, сегодня в городе продолжаются бои, сообщил LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.".