Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин
Це сталося 2 червня, сьогодні у місті продовжуються бої, повідомив LIGA.net представник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.
Українські захисники полонили близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку.
Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська – близько 70%, а у місті та на околицях йдуть жорстокі бої.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, вовчанськ, военнослужащий рф, волошин, плен, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 20:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це сталося 2 червня, сьогодні у місті продовжуються бої, повідомив LIGA.net представник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.".