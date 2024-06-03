Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин

Це сталося 2 червня, сьогодні у місті продовжуються бої, повідомив LIGA.net представник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

Українські захисники полонили близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку.

Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська – близько 70%, а у місті та на околицях йдуть жорстокі бої.