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Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин

Події 20:49   03.06.2024
Оксана Якушко
Близько 60 росіян ЗСУ взяли у полон під Вовчанськом на Харківщині – Волошин

Це сталося 2 червня, сьогодні у місті продовжуються бої, повідомив LIGA.net представник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

Українські захисники полонили близько 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківському напрямку.

Українські підрозділи контролюють більшу частину Вовчанська – близько 70%, а у місті та на околицях йдуть жорстокі бої.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 20:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це сталося 2 червня, сьогодні у місті продовжуються бої, повідомив LIGA.net представник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.".