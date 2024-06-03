“Наступ на Харків” допоміг ЗС РФ встановити абсолютний рекорд із втрат

Окупанти з РФ у травні зазнали максимальних втрат у живій силі за весь час повномасштабного вторгнення, повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“У травні 2024 року командування РОВ зробило зухвалу та недостатньо підготовлену рейдову операцію в Харківській області. При цьому на решті ділянок фронту ступінь тиску та інтенсивності боїв росіяни не знижували, а навіть нарощували – особливо на Покровському та Краматорському напрямках. Це призвело до різкого зростання втрат окупаційних військ та встановлення цілої низки абсолютних рекордів… У травні російські окупаційні війська втратили рекордну кількість людей – 38 940. Це абсолютний рекордний показник втрат особового складу РОВ за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року”, – зазначив Коваленко.

Попередній рекорд у знищенні власних громадян росіяни продемонстрували в грудні 2023 року – під час боїв за Авдіївку. Тоді втрати становили 29 970 осіб.

“Травневий абсолютний рекорд зумовлений тим, що до двох епіцентрів зіткнень – Часів Яр і Покровський напрямок (північний захід Авдіївки) – додалася харківська м’ясорубка. Вона настільки перемолола російське угруповання, що без істотних результатів рейду окупанти дуже швидко взяли оперативну паузу для поповнення ресурсів”, – прокоментував оглядач.

Він вважає, що це ще не межа.

Крім втрат у живій силі, росіяни “активно позбавлялися” й техніки.

“У травні у РОВ було зафіксовано рекордний показник втрат ствольної артилерії – 1 160. Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни, і причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та відновлення контрбатарейної боротьби”, – зазначив Коваленко.

Близькі до рекордних також втрати танків і бойових броньованих машин. Так, за місяць у ЗС РФ мінус 428 танків – це другий показник за весь період повномасштабного вторгнення.

“Варто відзначити, що у військово-промислового комплексу РФ є можливість в середньому в місяць відправляти в зону бойових дій 350-400 основних бойових танків. Це переважно відновлені та за можливості модернізовані після зберігання танки, а ті, що були пошкоджені в боях і пройшли ремонт після цього. Украй незначна частина танків, що відправляються – вироблені з нуля, в основному це Т-90”, – пояснив Коваленко.

Втрати бойових броньованих машин склали у травні 880 одиниць – другий показник за час повномасштабної війни (більше було лише в березні 2022-го – 889).

“Зазначу, що ми ще не отримуємо повною мірою обіцяних обсягів артилерійських боєприпасів та артсистем, тому справжня м’ясорубка на російських окупантів чекає ще попереду”, – спрогнозував оглядач.